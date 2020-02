GNR promove ações de sensibilização no âmbito do Carnaval

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e de Policiamento Comunitário do Peso da Régua, irá realizar, no mês de fevereiro, ações de sensibilização no âmbito das festividades carnavalescas, para os alunos dos Agrupamento de Escolas de Alijó, Sabrosa, Mesão Frio e Peso da Régua.

O objetivo destas ações de sensibilizar é alertar as crianças e jovens para os perigos de utilizar as “Bombas de Carnaval”, que, por conterem explosivos, tornam-se perigosas mesmo em pequenas quantidades, provocando graves lesões físicas, como por exemplo cortes, fraturas e queimaduras, sendo que as zonas do corpo humano mais afetadas são geralmente as mãos e a cabeça.

Desta forma, os militares vão estar presentes:

– 10 de fevereiro, 10:50 horas – Agrupamento de Escolas Miguel Torga Sabrosa (Sabrosa);

– 11 de fevereiro, 10:30 horas – Agrupamento de Escolas D. Sancho II (Alijó);

– 12 de fevereiro, 14:40 horas – Agrupamento de Escolas Profº António da Natividade (Mesão Frio);

– 17 de fevereiro, 12:15 horas – Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião;

– 18 de fevereiro, 14:00 horas – Agrupamento de Escolas Drº João de Araújo Correia (Peso da Régua).