GNR identificou homem por incêndio florestal em Valpaços

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, no dia 10 de setembro, identificou um homem de 49 anos, pela prática de dois crimes de incêndio florestal, nos concelhos de Valpaços e Chaves.

Na sequência de uma denúncia de que se encontrava a lavrar um incêndio em Valpaços, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram que, momentos após o início do incêndio, um novo foco surgiu a cerca de um quilómetro de distância.

Já no local, foi fiscalizado um veículo que circulava nas imediações, tendo levantado suspeitas pelo facto de ter sido possível visualizar um isqueiro no banco do passageiro e pela incoerência do discurso do condutor em relação ao motivo pelo qual circulava naquela área.

Após as diligências policiais necessárias, o suspeito foi detido pelo crime de desobediência por circular com um veículo apreendido, e constituído arguido pelos dois incêndios que consumiram 0,02 hectares de área florestal.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valpaços.