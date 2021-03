GNR: homem detido por ameaças em Montalegre

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Montalegre e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, identificou, hoje, um homem de 50 anos por ameaças, no concelho de Montalegre.

Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de seis meses pelo crime de ameaças, os militares da Guarda deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, dos quais resultou a apreensão de uma arma de caça de calibre 12 e 30 cartuchos de diferentes calibres.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Montalegre.