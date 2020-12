O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiente de Peso da Régua, procedeu à recolha de um canídeo adulto fêmea errante e 6 crias na localidade de Moura Morta – Peso da Régua, atento os mesmos não terem condições de sobrevivência.

Foram todos entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Vale do Douro Norte.