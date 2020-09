GNR deteve homem por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida em Valpaços

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, ontem, dia 24 de setembro, deteve um homem de 55 anos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, no concelho de Valpaços.

No decurso da investigação, os militares a realizaram uma busca domiciliária que resultou na apreensão de 18 pés de canábis; nove munições de calibre 22; dois cartuchos de calibre 12; um aerossol e um telemóvel.

O detido, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Valpaços, ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência, proibição de sair do país com entrega do passaporte e proibição de contacto com consumidores e/ou traficantes de estupefacientes.