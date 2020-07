GNR deteve homem de 53 anos por tráfico de droga e posse ilegal de armas em Murça

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, ontem, dia 13 de julho, deteve um homem de 53 anos, por tráfico de estupefacientes, em Murça.

No âmbito de um inquérito de investigação relacionado com tráfico de produtos estupefacientes, iniciado há 15 dias, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária e uma busca num terreno agrícola, que permitiram deter o suspeito e apreender diverso produto estupefaciente, nomeadamente cannabis e cinco armas de fogo em situação ilegal. As plantas foram colhidas no terreno onde o suspeito as cultivava e as armas foram detetadas aquando da busca domiciliária, tendo sido apreendidas por não estarem documentadas.

No total foram apreendidas 806 plantas de cannabis, com o peso de 220 quilogramas; folhas de cannabis com o peso de 24,8 gramas; duas carabinas; duas caçadeiras; um revólver; 149 munições e um telemóvel.

De salientar que a ação teve o reforço do Posto Territorial de Murça e do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Vila Real.

O detido está a ser presente ao Tribunal Judicial de Vila Real.