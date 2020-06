GNR detém jovem por posse de arma proibida em Montalegre

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Montalegre, no dia 6 de junho, deteve um homem, de 23 anos, por posse de arma proibida, no concelho de Montalegre.

A detenção ocorreu na sequência do cumprimento de dois mandados de busca, à residência e ao veículo do suspeito, no âmbito de um processo extraído de um outro de violência doméstica, sendo que da realização das buscas resultou a apreensão do seguinte material: Uma pistola; Duas armas de ar comprimido; 1 285 chumbos; Uma mira telescópica; 13 botijas de CO2; Seis invólucros de chumbos.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Montalegre. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves.