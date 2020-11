GNR de Vila Real recolhe Gavião em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, recolheu, ontem, um Gavião (Accipiter nisus) na localidade do Alijó.

A ave, entregue por um popular no Posto Territorial de Alijó, que a encontrou desidrata e ferida após ter embatido numa janela de uma habitação, foi transportada por militares desta Guarda, e entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e devolução ao seu habitat natural.