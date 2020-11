GNR de Vila Real sensibiliza para a prevenção de acidentes com tratores e máquinas agrícolas

A GNR de Vila Real está a sensibilizar os cidadãos para os cuidados a ter na utilização e manuseamento de máquinas agrícolas. “Porque vale mais prevenir, não se esqueça da manutenção do veículo, o seu mau funcionamento ou falta de limpeza podem causar acidentes”, informou a GNR.

A Guarda recordou que as estruturas de proteção, como o arco de “Santo António”, podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos e que deve utilizar os acessórios de iluminação e sinalização, de acordo com a lei.

A GNR sugere, ainda, que frequente ações de formação teóricas e práticas. “Conheça os riscos da condução de tratores agrícolas e circule com segurança; Não conduza sob o efeito de álcool, fadiga ou com excesso de velocidade; Respeite os limites do trator”, alertou a GNR.

Por fim, a Guarda recomenda que não sobrecarregue nem transporte passageiros “à pendura”. É proibido e perigoso.