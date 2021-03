GNR de Vila Real resgatou Coruja das Torres ferida

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Protecção Ambiental, do Destacamento Territorial de Vila Real, no dia 04 de março de 2021, recebeu denúncia a informar que uma Coruja das Torres (Tyto alba) se encontrava no interior de uma oficina automóvel em Vila Real.

Elementos da Equipa de Proteção Florestal deslocaram-se ao local verificando que aquela ave se encontra exausta e debilitada, pelo que foi imediatamente recolhida e transportada para o Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperada e posteriormente libertada ao seu habitat natural.A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.