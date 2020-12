GNR de Vila Real resgatou 45 aves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, ontem, dia 9 de dezembro, resgatou 45 aves de um cativeiro no concelho de Alijó.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares detetaram as aves autóctones em cativeiro, tendo identificado o proprietário, um homem de 53 anos.

Foi elaborado um auto de contraordenação e algumas das aves, após terem sido avaliadas pelo médico veterinário do Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), foram restituídas ao seu habitat natural. As restantes aves permaneceram em recuperação neste centro veterinário para posterior libertação.