GNR de Vila Real recuperou veículo furtado

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal de Vila Real, ontem, dia 23 de janeiro, identificou um jovem de 17 anos, pelo furto de veículo, em Vila Real.

No âmbito de uma investigação por furto de veículo ocorrido no passado dia 18 de janeiro, os militares chegaram à localização da moto 4 subtraída, o que consequentemente levou à identificação do jovem.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vila Real.