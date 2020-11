GNR de Vila Real recuperou tabaco furtado em Vila Pouca de Aguiar

Comando Territorial da GNR de Vila Real, no dia 31 de outubro, recuperou artigos furtados no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Na sequência de um furto ocorrido no interior de um café em Pedras Salgadas, no dia 31 de outubro, os militares da Guarda realizaram várias diligências policiais que culminaram na realização de uma busca domiciliária na qual foram recuperados 207 maços de tabaco (no valor de 950 euros); 16,60 euros, em dinheiro; um relógio e um par de luvas.

Além disso, foi constituído arguido um homem de 46 anos, com antecedentes

criminais pelo mesmo tipo de ilícito, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.

De salientar que a ação contou com o reforço do Posto Territorial de Vila Pouca de

Aguiar.