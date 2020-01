GNR de Vila Real recupera dois motociclos

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal, recuperou, no passado dia 27 de janeiro, dois motociclos furtados nos concelhos de Vila Real e Vila Pouca de Aguiar.

No âmbito de uma investigação por furto de veículos ocorridos no início do ano, os militares realizaram diversas diligências policiais que levaram à recuperação de dois motociclos no valor de 10 mil euros. Do mesmo processo de investigação, já tinha sido recuperada uma moto 4 no dia 23 de janeiro e constituído arguido um jovem de 17 anos por suspeita de furto.

Os motociclos foram devolvidas aos legítimos proprietários e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.