GNR de Vila Real recolheu sete cães abandonados

Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiente (NPA) de Peso da Régua, no dia 7 de dezembro, procedeu à recolha de sete cães na localidade de Moura Morta, no concelho de Peso da Régua.

No seguimento da denúncia de um popular, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, verificando que se encontrava um cão adulto e seis crias abandonados no interior de uma propriedade, procedendo assim ao seu resgate.

Os cães foram todos entregues no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Vale do Douro Norte.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência

para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.