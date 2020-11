GNR de Vila Real participou em Espanha na operação “Controlos Móveis Transfronteiriços”

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do seu efetivo do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), participou no dia 18 de novembro numa operação de controlos móveis, em território espanhol, conjuntamente com Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), da congénere Guardia Civil.

Estas operações ocorrem periodicamente em ambos os territórios, com o objetivo de uniformizar procedimentos, bem como melhorar a atuação e cumprimento da missão das duas forçar na região de fronteira.