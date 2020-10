GNR de Vila Real efetuou transporte de órgãos para Hospital Curry Cabral em Lisboa

O Comando Territorial de Vila Real, através do Destacamento de Trânsito de Vila Real, ontem, dia 29 de outubro, efetuou o transporte de órgãos com destino ao Hospital Curry Cabral em Lisboa.

De salientar que, no 28 de outubro, foi solicitado um transporte de amostras sanguíneas, pelo Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação (GCCT) do Hospital de S. António (CHVP,EPE), do Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro, E.P.E com destino ao Centro Hospitalar São João ( Instituto Português do Sangue e da Transplantação) – Porto.

Já no dia 29 de outubro, procedeu-se ao transporte de órgãos do Centro Hospitalar de Trás-Os-Montes e Alto Douro, E.P.E para o Hospital Curry Cabral em Lisboa.

Uma missão de 988 km cumprida com o máximo de urgência, na esperança de contribuir para o bem-estar de alguém.