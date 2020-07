GNR de Vila Real deteve traficante de droga

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Posto Territorial de Vila Real, ontem, dia 30 de julho, deteve um homem de 31 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Vila Real.

No âmbito de um inquérito de investigação relacionado com tráfico de produtos estupefacientes, iniciado há 15 dias, os militares da Guarda realizaram uma busca num terreno agrícola, que permitiram deter

o suspeito e apreender 17 plantas de cannabis.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Real.