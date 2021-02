GNR de Vila Real deteve dois homens por furto e posse ilegal de armas em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, no dia 5 de fevereiro, deteve dois homens de 30 e 41 anos por furto em residência e posse ilegal de armas, no concelho de Alijó.



Na sequência de uma investigação de furto em residência que decorria há cerca de uma semana, os militares da Guarda detiveram o presumível autor do furto e um homem que estaria a comprar uma arma furtada. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que permitiu apreender diverso material, destacando-se: uma carabina de calibre .22; uma arma de fogo de calibre .22; uma arma de ar comprimido e um telemóvel;



Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó.



No decorrer da ação, foi ainda constituído arguido um homem de 34 anos que é suspeito de estar envolvido no furto em residência.