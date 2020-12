O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do efetivo do Destacamento Territorial de Chaves, no dia 04 de Dezembro resgatou um canídeo, que se encontrava perdido, junto localidade Escariz – S. Pedro de agostem – Chaves.

Estão a ser feitas diligências para encontrar o seu proprietário. Caso não seja identificado foi já encontrada pessoa idónea disponível para a sua adoção.