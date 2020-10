O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Chaves, no dia 24 de outubro, procedeu à recolha de um Gavião (Accipiter nisus), por o mesmo ter sido encontrado ferido por uma cidadã.

Foi entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) do Hospital Veterinário da UTAD, em Vila Real, para recuperação e posterior libertação no habitat natural.