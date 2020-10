GNR de Alijó deteve homem em flagrante por furto em residência

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, deteve em flagrante delito, no dia 1 de outubro, um homem, de 41 anos, por furto em residência, no concelho de Alijó.

Na sequência de uma denúncia por furto em residência, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, tendo intercetado o suspeito escondido numa das divisões da habitação.

No seguimento das diligências policiais, destaca-se a recuperação do seguinte material: três armas de fogo; 437 munições; três telemóveis; 12 moedas de coleção.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó.