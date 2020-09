GNR: balanço da operação “Piscina Segura”

A Guarda Nacional Republicana, no período de 1 de julho a 15 de setembro, desencadeou o projeto “Piscina Segura”, que teve como objetivo a realização de ações de sensibilização à população, em todo o Território Nacional, no sentido de reforçar a consciencialização da sociedade para a problemática do afogamento de crianças e jovens, em piscinas privadas.

Nesse sentido, os militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC), dos Comandos Territoriais promoveram o desenvolvimento deste projeto, através da colaboração com cerca de 200 outras entidades, por todo o país, destacando-se a realização de 1802 ações de sensibilização, as quais abrangeram cerca de 10.500 pessoas, e durante as quais foram transmitidos os seguintes conselhos: