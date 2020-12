GNR apreende artigos furtados em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, no dia 11 de dezembro, identificou um homem de 36 anos por furto no concelho de Alijó.

No seguimento de uma denúncia por furto em estabelecimento comercial, os militares deslocaram-se ao local onde, após diligências policiais, intercetaram o suspeito nas imediações do estabelecimento com vários objetos furtados na sua posse. Desta ação resultou a apreensão de várias ferramentas e objetos relacionados com o comércio em estabelecimento de restauração e bebidas.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó.