GNR apreende arma de fogo e detém homem por ameaças em Boticas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Boticas, ontem, dia 21 de janeiro, identificou um homem de 31 anos por ameaças, no concelho de Boticas.

Na sequência de uma investigação relacionada com o crime de ameaças com arma de fogo que decorria há cerca de três meses, os militares da Guarda identificaram o suspeito e, no decorrer das diligências policiais, deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de fogo de calibre 6.35 mm e o respetivo carregador.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Boticas.