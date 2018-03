Ginástica: Estágio Técnico de Inverno em Vila Real

A AAFS – Associação de Atividade Física e Saúde, em colaboração com a AGD2 – Associação de Ginástica do Douro e Dão promoveram, no passado sábado, pelo período da manhã, na Nave dos Desportos da UTAD, o Estágio Técnico de Inverno.

Marcaram presença neste evento, cerca de 40 ginastas onde puderam mostrar o trabalho desenvolvido em diferentes aparelhos, a saber: (i) Saltos – eixo e queda facial; (ii) Duplo Minitrampolim e (iii) Solo, envolvendo habilidades gímnicas e coreografia.

Este estágio possibilitou à grande maioria dos ginastas estar em contacto, pela primeira vez, em situação de avaliação e serviu para aferir o trabalho realizado até ao momento.

Como cerimónia de encerramento, participou a classe infantil que ajudou a abrilhantar a manhã de inverno com muitas habilidades e alegria.

No final, todos os ginastas receberam um diploma de participação com uma menção de acordo com a sua prestação: bronze, prata ou ouro.

Resta-nos agradecer a presença e o apoio de todos os familiares que se deslocaram ao evento e a todos os parceiros que tornaram possível a sua realização.

