Gestão do Castro de Cidadelhe transferida para o Município de Mesão Frio

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, assinou ontem, o auto da transferência de competências de gestão, valorização e conservação do Castro de Cidadelhe para a Câmara Municipal de Mesão Frio.

A cerimónia decorreu na Sé Catedral de Idanha-a-Velha, pelas 11h30, com a presença da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, do Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, e da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira.

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou que a transferência de competências na área da cultura é um importante impulso no processo de descentralização com as autarquias locais. Já a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, destacou a importância do momento no processo de descentralização em curso.

Esta transferência de competência vem reforçar a aposta do município na cultura e consolidar a importância do conjunto de muralhas, classificado como imóvel de interesse público desde 1992.