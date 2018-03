Geoquímica vai estar em destaque na UTAD

A Semana de Geoquímica, que se realiza desde 1977, decorre pela segunda vez na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugal, entre 25 e 29 de março de 2018. Em simultâneo, realiza-se pela primeira vez nesta instituição o Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa, na sua XIV edição.

A organização deste evento é assegurada pelo Departamento de Geologia da UTAD, dando continuidade às edições dinamizadas pelo Grupo de Geoquímica da Sociedade Geológica de Portugal, que decorreram em diversos países de expressão portuguesa, nomeadamente Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique.

Trata-se de um importante evento que promove a discussão e a interdisciplinaridade de temas científicos e técnicos entre profissionais da área da Geoquímica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tradicionalmente, a Geoquímica é a ciência responsável pelo conhecimento de processos geológicos que ocorrem tanto no interior como na superfície do planeta Terra, bem como em outros domínios do Sistema Solar. Contudo, atualmente, o âmbito de investigação alargou-se a um conjunto tão vasto e complexo de sistemas geoquímicos, na busca da identificação e descrição dos ciclos em estreita relação com outras ciências como Química, Biologia, Física, Ecologia, Engenharia, etc., o que levou a considerar como objetivo principal deste congresso a reflexão sobre a “Geoquímica ao serviço da economia, ambiente e sociedade”.

O evento envolve a participação de investigadores, docentes e alunos de 2º e 3º ciclo, num total de 142 participantes provenientes sobretudo de Portugal (83), Brasil (55), Moçambique (2), Cabo Verde (1), Guiné Equatorial (1) e a apresentação de 125 comunicações (70 orais e 55 em poster), distribuídas por 10 temas. As atividades incluem também três minicursos com temas diversos que decorrerão dia 25, cinco conferências plenárias e três saídas de campo, que decorrerão no dia 29.

Desta forma, a Comissão Executiva está convicta que a realização destes eventos será mais um importante contributo para o desenvolvimento da área científica da Geoquímica, cada vez mais fundamental e importante na compreensão das temáticas associadas ao conhecimento dos processos e recursos geológicos, às preocupações ambientais e ao bem-estar da sociedade.

O programa final pode ser consultado em https://eventos.utad.pt/xivcgplpxixsg/programa/ .