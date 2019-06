Geminação entre Vila Pouca de Aguiar e Bettendorf

Uma comitiva de Vila Pouca de Aguiar deslocou-se a Luxemburgo para oficializar a geminação entre os Municípios de Vila Pouca de Aguiar e Bettendorf. Na receção aos aguiarenses, a 3 de junho, houve troca de prendas entre dezenas de crianças integradas nas respetivas comunidades escolares.

A cinco de junho, foi concretizado o acordo em aprofundar o contacto entre as comunidades. A comitiva aguiarense foi constituída pelo presidente da Câmara, presidente da Assembleia Municipal, vereadores, uma turma de 21 alunos do agrupamento de escolas acompanhada por três professores e o diretor, e uma delegação de cinco bombeiros.

O protocolo de geminação entre os Municípios de Vila Pouca de Aguiar e Bettendorf (Luxemburgo) já havia sido aprovado em sessão de Assembleia Municipal (24 de abril). Considerando os laços que “unem os dois povos”, a “forte presença” de aguiarenses em Luxemburgo e que ambos os Municípios promovem um “desenvolvimento sustentável” com estratégias económicas e culturais, geminar Vila Pouca de Aguiar e Bettendorf irá valorizar ambos os territórios.

A comuna de Bettendorf e a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar delinearam uma estratégia comum para assinar o acordo de geminação. Presidente da Câmara, Alberto Machado, a burgomestre Pascale Hansen e o 1º vereador José Vaz do Rio acordaram aprofundar o contacto com a realidade de ambas as comunidades. Alunos e professores de Vila Pouca de Aguiar visitaram as instalações da escola de Gilsdorf e participaram em atividades promovidas pelos professores luxemburgueses. Realizaram uma caminhada pela floresta Schoofsbësch e treinaram indiaca (modalidade desportiva comparada ao voleibol) com jogadores profissionais. No fim das jornadas, os alunos regressaram às suas famílias de acolhimento. Já a equipa de Bombeiros Voluntários de Vila Pouca de Aguiar, liderada pelo comandante José Relvas, foi recebida pelos seus colegas de Bettendorf tendo visitado o quartel e decorrido uma apresentação das viaturas pesadas de incêndios e acidentes urbanos. Na troca de experiências, procedeu-se à utilização de monitor para uso em incêndios urbanos, entre outras atividades de socorro às comunidades locais.

Além de participar em reuniões de trabalho sobre temáticas da geminação, iniciativas escolares e atividades de proteção civil, a comitiva aguiarense esteve na festa popular que incluiu a inauguração da placa comemorativa da geminação entre o Município de Vila Pouca de Aguiar e a Comuna de Bettendorf.