O Ginásio Clube Vila Real participou no Campeonato Nacional de Infantis, competição realizada entre 20 e 22 de julho na Piscina Olímpica de São João da Madeira e que contou com a participação de 680 nadadores em representação de 128 clubes. Da parte do GCVR competiram cinco atletas – Carolina Eira, António Teixeira, Fábio Sousa, João Gonçalves e José Pedro Nunes – que tiveram uma excelente prestação somando recordes pessoais em todas as provas realizadas, conquistando três classificações no top-20 nacional e dois mínimos para o Campeonato Zonal de Juvenis da próxima época.

José Pedro Nunes (Infantil B) conquistou a melhor classificação individual ao ser 16º nos 100 Livres com o tempo de 1.05.87, seguido de perto por António Teixeira que foi 20º na mesma prova e no mesmo escalão com a marca de 1.06.10. Fábio Sousa (Infantil A) foi 20º nos 100 Livres com a marca de 1.00.82 e conquistou desde já o mínimo para o Campeonato Zonal de Juvenis que terá lugar em Braga entre 14 e 16 de dezembro. Carolina Eira (Infantil A) igualou o feito de Fábio Sousa ao conquistar o mínimo para o Zonal de Juvenis ao realizar o tempo de 1.07.68 nos 100 Livres, sendo 22ª classificada. João Gonçalves (Infantil A), por seu lado, foi 31º classificado nos 100 Bruços com o tempo de 1.24.03, competindo ainda nos 200 Bruços em regime de extra-competição no qual realizou o tempo de 2.57.08.

Os atletas da equipa de Infantis do GCVR terminaram assim da melhor forma a época 2017/2018 com marcas e classificações extremamente positivas que são o resultado do grande trabalho, dedicação e ainda espírito de equipa que revelaram ao longo do ano, dando excelentes indicações para o futuro.