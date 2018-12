O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) realizou o seu Jantar de Natal 2018 no dia 1 de Dezembro, no Natur Water Park, reunindo para o efeito 190 pessoas entre sócios, atletas, pais, funcionários e familiares num convívio saudável e descontraído. Foi com todo o orgulho que o GCVR contou com a presença muito alargada de atletas das diversas modalidades e classes em funcionamento, representando assim a grande vitalidade do clube.

Neste jantar foram premiados os atletas do clube que mais se destacaram na Natação (Ana Margarida Guedes) e Ginástica (Camila Viamonte), atribuindo-se ainda uma distinção honorífica à RealVisão pelo papel que tem desempenhado como parceiro do clube. A ocasião para marcar o início simbólico dos trabalhos da nova Direcção do clube que irá encarar o biénio de 2018-2020.

O Jantar de Natal 2018 contou ainda com uma actuação do Coro de Câmara da UTAD, a quem o clube agradece a disponibilidade, assim como às instituições que se fizeram representar como a Câmara Municipal de Vila Real, os Bombeiros da Cruz Verde e a Associação Regional de Natação do Nordeste.

