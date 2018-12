O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) esteve representado pelas equipas femininas e masculina no Campeonato Nacional de Clubes da 2ª Divisão, competição realizada em Santo António dos Cavaleiros entre 7 e 9 de dezembro e que contou com a presença de 439 atletas em representação de 34 clubes, sendo que a comitiva do GCVR foi constituída por 18 atletas: Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Ana Margarida Guedes, Joana Pinto, Margarida Fernandes, Carolina Eira e Francisca Baptista (Femininos); Alexandre Ribas, Daniel Carvalho, Francisco Afonso, Koen Weustink, Rodrigo Salcedas, Luis Carvalho, Miguel Ribeiro, Tomás Tinoco e Sebastião Machado (Masculinos).

Os atletas do GCVR tiveram uma prestação de alto nível, garantindo a continuidade na 2ª Divisão de Clubes com a equipa masculina a conquistar o 14º lugar com 220 pontos e a equipa feminina a ficar próximo da subida à 1ª Divisão ao ficar num excelente 5º lugar com 309 pontos. Para este resultado colectivo em muito contribuíram os 13 recordes pessoais alcançados, 6 recordes regionais, 9 pódios (2 de primeiro lugar, 5 de segundo e 2 de terceiro) e dez classificações no top-10. Ao nível dos pódios, a destacar: Ana Sofia Leite que venceu os 50 e os 100 Costas, sendo ainda 2ª nos 100 Livres; Sofia Nóbrega foi 2ª nos 100 Mariposa e 3ª nos 50 Mariposa; Alexandre Ribas foi 2º nos 50 Livres e 3º nos 100 Livres; a equipa feminina foi 2ª classificada nas estafetas de 4×100 Livres e de 4×100 Estilos.

Nos recordes regionais, Alexandre Ribas bateu o recorde absoluto nas provas de 50 e 100 Livres com os tempos de 22.78 e 50.13, respectivamente; Francisco Afonso bateu o recorde Juvenil A dos 400 Estilos com o tempo de 4.56.11; Ana Margarida Guedes bateu o recorde regional absoluto nos 200 Estilos com 2.23.72; a estafeta masculina (constituída por Alexandre Ribas, Sebastião Machado, Tomás Tinoco e Koen Weustink) bateu o recorde regional absoluto nos 4×100 Livres com a marca de 3.31.36 e nos 4×200 Livres com o tempo de 7.52.96.

Continuando a ser o único representante de Vila Real e de Trás-os-Montes nesta competição de clubes altamente competitiva, é com grande orgulho que o GCVR participou na 2ª Divisão de Clubes com ambas as equipas feminina e masculina garantindo a participação na mesma Divisão na próxima época, destacando-se a equipa feminina a ficar muito próxima da subida, com todo o mérito para os atletas e técnicos que trabalham diariamente no clube.

O GCVR vai continuar a competir ao mais alto nível até ao final de 2018, começando pelo Torneio Zonal de Juvenis e depois nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores.

