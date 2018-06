GCVR em destaque no Meeting Internacional do Porto

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por seis atletas no 34º Meeting Internacional do Porto, competição realizada nos dias 2 e 3 de junho no Complexo de Piscinas da Campanhã que contou com a participação de 413 atletas em representação de 58 clubes nacionais e estrangeiros. Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Catarina Sousa, Margarida Fernandes e Koen Weustink tiveram uma prestação muito positiva ao realizar nove recordes pessoais e ao marcar presença em oito finais, que valeu ao GCVR a conquista do 15º lugar geral com um total de 97 pontos.

A destacar a atleta Ana Margarida Guedes ao conquistar um excelente 3º lugar no Super Sprint da prova dos 50 metros Mariposa, sendo de registar ainda o 6º posto na final A dos 100 Mariposa com o recorde pessoal de 1.03.24 e a vitória na final B dos 100 Livres com o recorde pessoal de 59.58. Em destaque esteve igualmente Ana Sofia Leite ao ser 8ª no Super Sprint dos 50 Costas, conquistando ainda o 17º lugar nos 50 Livres e ficando à porta da final. A nível individual, houve ainda a destacar: Koen Weustink foi 13º nos 50 Mariposa com o tempo de 26.25 e 21º nos 100 Livres com 54.65; Catarina Sousa foi 18ª nos 100 Costas com 1.09.80, 19ª nos 200 Livres com 2.12.90 e 23ª nos 100 Livres com 1.01.03 somando um total de quatro recordes pessoais; Margarida Fernandes foi 28ª nos 50 Livres com 28.76 e 38ª nos 50 Mariposa com 31.15; Ana Sofia Nóbrega foi 29ª nos 100 Mariposa com 1.07.88 e 34ª nos 50 Mariposa com 30.64. O GCVR esteve em destaque ainda nas provas de estafetas com a equipa feminina a conquistar o 5º lugar nos 4×50 Livres com o tempo de 1.50.76 e ainda o 7º nos 4×50 Estilos com 2.04.76.

Esta foi mais uma participação extremamente positiva do GCVR numa competição internacional, das mais importantes e disputadas em Portugal, com um excelente 15º lugar em termos colectivo que é sinónimo das boas prestações realizadas pelos atletas do clube.