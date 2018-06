GCVR domina XIV Torneio cidade de Vila Real

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR)marcou presença na 14ª edição do Torneio Cidade de Vila Real, competição que contou com a participação de 161 atletas em representação de 12 clubes, sendo que o GCVR se fez representar por 22 atletas: Carolina Eira, Inês Quaresma, Leonor Machado, Rafaela Cabral, António Teixeira, Bernardo Luz, Fábio Sousa, Francisco Morais, João Gonçalves, José Pedro Nunes (Infantis); Ana Leandro, Francisca Carvalho, Afonso Conceição, Daniel Carvalho, Francisco Afonso (Juvenis); Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Koen Weustink, Luis Carvalho, Miguel Ribeiro, Rodrigo Salcedas (Absolutos).

O GCVR esteve em bom plano ao conquistar o primeiro lugar do medalheiro com 34 pódios (13 de primeiro lugar, 12 de segundo e 9 de terceiro) e somando 9 medalhas na classificação geral do Torneio, registando ainda 17 novos recordes pessoais e dois mínimos para os Campeonatos Nacionais.

Na classificação final do Torneio, a destacar: Carolina Eira como vencedora em Infantis com 730 pontos, enquanto Ana Leandro foi 2ª em Juvenis com 901 pontos e por fim, Ana Margarida Guedes foi a vencedora em Absolutos com 1346 pontos seguida de Ana Sofia Leite com 1226 pontos; em masculinos, a destacar Fábio Sousa e João Gonçalves que foram 2º e 3º classificados em Infantis, com 666 e 654 pontos, respectivamente, destacando-se ainda Francisco Afonso ao ser 3º em Juvenis com 926 pontos, com Koen Weustink e Luis Carvalho a ficarem nos primeiros lugares do pódio em Absolutos com 1142 e 1030 pontos.

Nesta competição foram obtidos dois mínimos, o primeiro para os Campeonatos Nacionais de Infantis por intermédio de Fábio Sousa na prova de 100 Mariposa onde realizou a marca de 1.11.33, registando-se ainda mais um mínimo para os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos pela mão de Francisco Afonso com o tempo de 2.20.69 na prova de 200 Estilos.

Em mais uma edição do Torneio da cidade, o GCVR voltou a mostrar o valor de todo o trabalho realizado no clube que fiou bem demonstrado pelo primeiro lugar no medalheiro e pelos dois primeiros lugares dos pódios da classificação geral pertenceram ao GCVR, tanto em masculinos como femininos.