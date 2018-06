GCVR conquistou 10º lugar no II Torneio de Castro Daire

O Ginásio Clube Vila Real participou no II Torneio de Castro Daire, competição realizada no dia 9 de junho que contou com a presença de 163 atletas em representação de 13 clubes. O GCVR esteve representado por sete atletas da equipa de Cadetes do clube – Eduardo Oliveira, Eduardo Yakubenko, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Pedro Conceição, Rodrigo Silva e Tiago Fernandes – que somaram 12 novos recordes pessoais e 16 classificações no top-10, conquistando o 10º lugar colectivo com 110 pontos.

A nível das classificações individuais, a registar: Pedro Conceição foi 4º nos 50 Livres com 36.58, 5º nos 50 Costas com 44.39 e 7º nos 50 Bruços com 50.35; Tiago Fernandes foi 4º nos 50 Bruços com 49.89, 6º nos 200 Livres e 50 Mariposa com os tempos de 3.05.69 e 44.04 respectivamente, e 8º nos 100 Estilos com 1.38.30; Hugo Pinheiro foi 4º nos 400 Livres com 5.51.42, 7º nos 100 Livres com 1.19.84 e 11º nos 100 Costas com 1.32.03; Rodrigo Silva foi 6º nos 100 Livres com 1.19.37 e 9º nos 100 Costas com 1.27.73; Eduardo Yakubenko foi 6º nos 100 Mariposa com 1.35.27 e 12º nos 100 Bruços com 1.51.10; Herman Kovalchuk foi 10º nos 100 Bruços e 100 Mariposa com os tempos de 1.49.14 e 1.49.89, respectivamente. Em termos colectivo, os jovens nadadores do GCVR conquistaram por duas vezes o 6º lugar nas provas de 4×50 Livres e 4×50 estilos, com os tempos de 2.31.29 e 2.49.68.

Os atletas da categoria de Cadetes do GCVR tiveram uma prestação muito positiva como fruto do excelente trabalho que têm vindo a realizar ao longo da época, registando por isso mesmo uma evolução muito favorável a todos os níveis.

