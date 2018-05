GCVR conquista sete medalhas no torneio regional de fundo

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Torneio Regional de Fundo, competição realizada no dia 5 de maio na Piscina Municipal de Chaves que contou com a participação de 100 atletas em representação de 7 clubes. Da parte do GCVR competiram 19 atletas de três categorias: Eduardo Oliveira, Gonçalo Igrejas, Pedro Conceição, Tiago Fernandes, Eduardo Yakubenko, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Rodrigo Silva (Cadetes); Carolina Eira, Rafaela Cabral, António Teixeira, Bernardo Luz, Francisco Morais, João Gonçalves, José Pedro Nunes, Fábio Sousa (Infantis); Ana Leandro, Francisco Afonso, Filipe Calejo (Juvenis). Numa competição destinada às distâncias mais longas, os nadadores do GCVR estiveram em bom plano ao registar 24 novos recordes pessoais, 23 pódios (10 de primeiro lugar, 7 de segundo e 6 de terceiro) e ainda sete medalhas.

Ao nível das medalhas, a destacar as vitórias de José Pedro Nunes (Infantis B), Fábio Sousa (Infantis A) e Francisco Afonso (Juvenis B) ao serem os mais pontuados das suas categorias no somatório dos resultados registados nas provas de 1500 Livres e 400 Estilos. De destacar ainda António Teixeira (Infantis B) e João Gonçalves (Infantis A) pelo segundo lugar nas respectivas categorias. Em femininos, a destacar igualmente a vitória de Ana Leandro em Juvenis B e o terceiro lugar de Carolina Eira em Infantis A no somatório dos resultados registados nos 800 Livres e 400 estilos.

Para os atletas da categoria de Cadetes este Torneio serviu para avaliar o seu desempenho em distâncias longas e nas provas de Estilos, com várias notas positivas e com boas perspectivas para as competições que se avizinham.