O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por oito atletas nos Campeonatos Nacionais de Juniores e Seniores de Piscina Curta (25m), competição realizada na Piscina Municipal de Felgueiras onde participaram 433 atletas em representação de 85 clubes. Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Ana Margarida Guedes, Margarida Fernandes, Koen Weustink, Luis Carvalho, Sebastião Carvalho e Alexandre Ribas estiveram em excelente plano conquistando quatro medalhas (1 de primeiro, 1 de segundo e 2 de terceiro lugar), seis recordes pessoais, cinco recordes regionais e a presença em onze finais.

Ana Margarida Guedes foi um dos grandes destaques da parte do GCVR ao sagrar-se Campeã Nacional Sénior na prova de 50 metros Mariposa com o tempo de 27.05, marca que constitui novo recorde regional Sénior e Absoluto. A nadadora vila-realense foi ainda Vice-Campeã Nacional Sénior nos 100 metros Mariposa com o tempo de 1.01.23, igualmente recorde regional Sénior e Absoluto, feito que voltaria a alcançar na prova de 100 metros Estilos onde foi 2ª nas eliminatórias com a marca de 1.04.29. Por fim, Ana Guedes foi ainda 5ª classificada na final Sénior dos 100 Costas com a marca de 1.04.43. Por outro lado, Ana Sofia Leite também esteve em destaque ao conquistar duas medalhas de 3º lugar nas provas de 50 e 100 metros Costas com os tempos de 29.55 e 1.04.08, respectivamente. A nível individual, a destacar ainda: Alexandre Ribas que foi 4º na final Sénior dos 50 Livres com o tempo de 23.06 e 5º nos 100 Livres com 50.73; Koen Weustink que foi 8º na final dos 50 Costas com 26.79; Sofia Nóbrega foi 11ª nas eliminatórias dos 100 Mariposa com 1.05.85 e 16ª nos 50 Mariposa com 29.95; Koen Weustink que foi 15º nos 50 Mariposa e 100 Costas com os tempos de 25.90 e 59.31, respectivamente, sendo ainda 18º nos 100 Livres com o tempo de 53.50 e 19º nos 50 Livres com 24.07.

Os nadadores do GCVR tiveram assim uma participação ao mais alto nível como se pôde comprovar pelos resultados alcançados e que culminaram no 10º lugar do medalheiro no escalão Sénior, que coloca mais uma vez o GCVR entre as melhores equipas nacionais.

