GCVR conquista o 11º lugar no XVI Torneio Cidade de Espinho

O Ginásio Clube Vila Real participou com sete atletas – Eduardo Soares, Gonçalo Igrejas, Tiago Fernandes (Cadetes B), Eduardo Yakubenko, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro e Rodrigo Silva (Cadetes B) – no XVI Torneio Cidade de Espinho, competição destinada à categoria de Cadetes na qual participaram 181 atletas em representação de 16 clubes. Os jovens nadadores do GCVR estiveram em bom plano ao registar 13 recordes pessoais e classificando-se no top-10 em todas as provas, resultando no 11º lugar por equipas com um total de 147 pontos.

De registar os resultados alcançados: Rodrigo Silva foi 5º nos 100 Costas com o tempo de 1.25.41 e 7º nos 100 Estilos com 1.30.72; Hugo Pinheiro foi 6º nos 100 e nos 200 Livres com os tempos de 1.19.53 e 2.58.67; Herman Kovalchuk foi 6º nos 50 Livres e 100 Bruços com 36.01 e 1.55.28; Tiago Fernandes foi 6º nos 100 Mariposa e 100 Estilos com 1.51.61 e 1.39.24; Gonçalo Igrejas foi 7º nos 200 Livres com 2.10.36 e 8º nos 50 Livres com 40.10; Eduardo Soares foi 9º nos 100 Costas com 1.50.48 e 10º nos 100 Livres com 1.34.61. Nas provas colectivas, os jovens nadadores do GCVR conquistaram o 4º lugar nos 4×50 Livres (equipa constituída por Eduardo Yakubenko, Gonçalo Igrejas, Rodrigo Silva e Tiago Fernandes) com o tempo de 2.30.02, conquistando ainda o 5º lugar nos 4×50 Estilos (Rodrigo Silva, Herman Kovalchuk, Eduardo Yakubenko e Hugo Pinheiro) com 2.51.98.

Os jovens vila-realenses realizaram um Torneio de bom nível, usufruindo da elevada competitividade do Torneio, continuando a demonstrar uma excelente evolução na escola de natação do GCVR.

Assinado: Luís Pinto