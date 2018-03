GCVR conquista o 10º lugar e ruma à 2ª divisão de clubes

A equipa feminina do GCVR participou pelo quarto ano consecutivo no Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão classificando-se no 10º lugar entre 12 equipas ficando a apenas 2 pontos do 9º lugar, levando assim à descida para a 2ª Divisão e encerrando por agora o feito único do clube ao estar representado na mais alta competição de clubes. De referir ainda que apesar do resultado colectivo não ser o desejado, Ana Margarida Guedes foi motivo de destaque ao conquistar o Recorde Nacional Júnior 17 anos na prova de 50 metros Mariposa com a marca de 28.27. Na competição realizada no Complexo Olímpico de Coimbra estiveram presentes 289 atletas em representação de 16 clubes, sendo que a equipa do GCVR foi formada por: Alexandra Afonso, Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Ana Leandro, Carolina Eira, Carolina Guimarães, Francisca Baptista, Francisca Carvalho, Joana Pinto, Margarida Fernandes e Rita Cabral. As atletas do GCVR conquistaram três pódios (um segundo e dois terceiros lugares) e dez novos recordes pessoais, somando um total de 287 pontos. De referir as classificações das atletas do GCVR: Ana Margarida Guedes foi 2ª classificada nos 50 Mariposa e 5ª nos 100 Costas; Ana Sofia Leite foi 3ª nos 50 e 100 Costas, sendo ainda 6ª nos 200 Costas e 9ª nos 50 Livres; Joana Pinto foi 10ª nos 50 Bruços, 14ª nos 100 Bruços, 17ª nos 50 Livres e 24ª nos 50 Costas; Ana Sofia Nóbrega foi 13ª nos 100 Livres, 15ª nos 50 Mariposa e 16ª nas provas de 100 Mariposa e 200 Livres; Margarida Fernandes foi 17ª nos 100 Livres, 21ª nos 100 Mariposa e 23ª nos 200 Mariposa; Alexandra Afonso foi 20ª nos 50 Bruços, 21ª nos 100 Bruços e 22ª nos 200 Bruços; Francisca Baptista foi 23ª nas provas de 200 Estilos, 400 Estilos e 200 Bruços; Ana Leandro foi 23ª nas provas de 400 e 800 Livres, e 24ª nos 200 Livres; Rita Cabral foi 24ª nos 200 e 400 Estilos; Carolina Eira foi 24ª nos 400 e 800 Livres. Nas provas de estafetas, a registar o 7º lugar nos 4×100 Livres, o 8º lugar nos 4×100 Estilos e o 12º lugar nos 4×200 Livres.

Da parte do GCVR, é importante dar os parabéns a todas as atletas que participaram na subida do clube à 1ª Divisão e que asseguraram a manutenção durante quatro anos, pois foram enormes exemplos de dedicação, espírito de equipa, fazendo grandes sacrifícios pessoais a todos os níveis sempre em prol do clube e da equipa, ficando na história do clube pelo feito único que conseguiram alcançar. A todas um muito obrigado por tudo o que fizeram e conquistaram pelo clube. Para a próxima edição do Nacional de Clubes fica a certeza de que o GCVR se fará representar sempre com o maior espírito de equipa e dedicação que sempre caracterizaram estes jovens atletas, com o destaque de que o clube irá participar na 2ª Divisão tanto pela equipa feminina como pela equipa masculina.