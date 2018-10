O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) realizou a primeira competição da época 2018/2019 com a presença no Torneio de Abertura da ARNN, competição realizada no dia 20 de Outubro na Piscina Municipal de Vila Real, onde competiram 126 atletas em representação de 5 clubes.

Da parte do GCVR competiram 47 atletas: Beatriz Igrejas, Laura Pires, Leonor Silva, Maria Braz, Maria Pereira, Matilde Ramos, Eduardo Oliveira, Duarte Pinto, Lucas Pinto, Gonçalo Igrejas, Gonçalo Ferreira, Miguel Encarnação, Miguel Carvalho, Pedro Conceição, Tiago Fernandes (Cadetes); António Teixeira, Rodrigo Silva, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Francisco Morais, José Pedro Nunes, Manuel Vilares, Eduardo Yakubenko (Infantis); Ana Leandro, Carolina Eira, Rafaela Cabral, Maria Leonor Machado, Francisca Carvalho, Bernardo Luz, Fábio Sousa, João Gonçalves, Filipe Calejo, Francisco Afonso, Diogo Pinto (Juvenis); Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Ana Sofia Nóbrega, Margarida Fernandes, Afonso Conceição, Daniel Carvalho, Koen Weustink, Luís Carvalho, Sebastião Machado, Tomás Tinoco, Alexandre Ribas, Miguel Ribeiro, Rodrigo Salcedas (Absolutos).

Os atletas do GCVR estiveram em bom plano e demonstraram desde já uma boa evolução com pouco mais de um mês de treino, dominando os pódios dos vários escalões em competição com um total de 93 (45 de primeiro, 27 de segundo e 21 de terceiro), somando ainda 76 novos recordes pessoais e um mínimo para os Campeonatos Zonais de Infantis por intermédio de José Pedro Nunes nos 100 Mariposa com a marca de 1.10.94.

Este foi um bom começo para a equipa de competição do GCVR e que demonstra o bom trabalho realizado pelos nadadores do clube, destacando-se a participação dos atletas do escalão de Cadetes que são o reflexo do esforço que o GCVR continua a fazer na formação de jovens nadadores e que, com a dedicação e determinação destes jovens, os bons resultados ficam à vista.

Toda a equipa do GCVR vai desde já começar a preparar a participação nas provas que se avizinham nos meses de Novembro e Dezembro, para que possam continuar a evoluir e a melhorar as suas marcas pessoais