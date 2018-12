O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no Festival Nordeste a Nadar, competição realizada na Piscina Municipal do Peso da Régua no dia 1 de Dezembro, onde estiveram presentes 162 atletas em representação de 9 clubes. Da parte do GCVR competiram 20 atletas: Miguel Carvalho, Pedro Conceição, Tiago Fernandes, Beatriz Igrejas, Gonçalo Igrejas, Duarte Pinto, Laura Pires, Ana Rita, Vasco Almeida, Tomás Bicho, Miguel Encarnação, Gonçalo Ferreira, Francisco Igrejas, Afonso Morais, Maria Pereira, Maria Poeta, Mateus Rego, Gabriel Temes, Eduardo Oliveira, Lucas Ribeiro. Num Torneio direccionado para os nadadores mais jovens, a escola de formação do GCVR apresentou excelentes resultados como se pôde comprovar pelos 70 recordes pessoais alcançados que são sintomáticos da dedicação dos jovens nadadores do clube, assim como são de registar os 42 pódios conquistados (25 de primeiro lugar, 12 de segundo e 5 de terceiro).

Apesar da tenra idade, os jovens atletas do GCVR demonstraram estar já completamente enquadrados com a vertente competitiva da modalidade e apresentaram um enorme espírito de equipa, indicadores muito positivos para a evolução destes nadadores no seio da equipa de competição do GCVR.

Deixe o seu Comentário

Comentário