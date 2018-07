A Mesa de Vila Real conseguiu ser escolhida como uma das 14 finalistas das “7 Maravilhas à Mesa”. No passado domingo teve início o processo de escolhas das mesas pré-finalistas, sendo que a mesa apresentada por Vila Real conseguiu passar para a fase final que se realiza a 16 de setembro.

Na primeira gala, que decorreu em Reguengos de Monsaraz, estavam em seleção as mesas de Almeirim, Braga, Monchique, Ponta Delgada, Reguengos de Monsaraz, Terras da Chanfana e Vila Real, sendo que as duas últimas mesas conseguiram passar à fase seguinte.

A mesa de Vila Real apresenta o covilhete, a carne maronesa e tripas aos molhos, acompanhados pelos vinhos da Adega Cooperativa de Vila Real. O Circuito Internacional automóvel e a paisagem enriquecem a componente gastronómica.

Na gala de Viseu, que se realiza a 5 de agosto, estará em escolha a mesa de Montalegre, que apresenta pão de centeio, chouriça, e cozido à barrosã acompanhado com vinho do concelho. Como eventos a autarquia dá destaque à Feira do Fumeiro e Presunto do Barroso e às celebrações da Sexta-feira 13.

Na gala de Alijó, que se realiza a 12 de agosto, estará em votação a mesa local, que apresenta o pão de trigo de Quatro Cantos de Favaios, o pão de centeio e o de azeitonas de Santa Eugénia. Como petisco é sugerido o prato de peixinhos do Rio em escabeche, acompanhado de espumante. P prato principal Alijó propõe a perdiz estufada com uvas, míscaros do campo e aromatizadas com vinho do porto, acompanhada com vinho tinto do Douro. A mesa é complementada com uma visita ao Miradouro de Casal de Loivos.

A 26 de agosto disputa-se a gala em Tomar, onde estará a mesa de Chaves. A cidade flaviense apresenta produtos já bem conhecidos como o presunto e os pastéis de Chaves. A mesa é ainda composta pelo arroz de fumeiro acompanhado de vinho tinto. As termas e o Museu Nadir Afonso são as propostas complementares ao repasto.

Das 182 candidaturas às 7 Maravilhas à Mesa foram escolhidas 49, entre elas 4 do distrito de Vila Real, Alijó, Chaves, Montalegre e Vila Real. Ontem começou a fase a eliminar, tendo Vila Real garantido já o seu lugar na final que se realiza a 16 de setembro.

Redação/UFM