Gala Vinhos “alumni  UTAD” edição 2018

Criada em 2016, a marca reúne conceituados enólogos, todos antigos estudantes da UTAD, em torno de um projeto inovador.

Luís Duarte, Paulo Ruão e Manuel Lobo de Vasconcellos, enólogos responsáveis pela produção da edição 2017 dos vinhos “alumni UTAD”, vão passar o testemunho aos enólogos que irão suceder-lhes e que serão responsáveis pela produção da edição de 2018. A apresentação dos novos vinhos e a divulgação dos nomes será feita na Gala que tem lugar no próximo dia 16 de março, no Restaurante Universitário da UTAD.

A apresentação dos vinhos e a divulgação dos nomes dos autores escolhidos será antecedida por uma Tertúlia, com José Bento dos Santos, Jorge Dias e Beatriz Machado, moderada por Manuel Carvalho, do jornal Público. O evento inclui ainda uma prova de vinhos intitulada “As mulheres no mundo do vinho”, que conta com a participação de 12 criadoras de vinho, também antigas estudantes da UTAD.

O conceito da marca vinhos de autor “alumni UTAD” foi divulgada em 2016 no roteiro do Presidente da República e reúne antigos estudantes da UTAD, todos eles conceituados criadores de vinhos, em torno de um projeto inovador, em que todos os anos três antigos estudantes da UTAD, de diferentes regiões vitícolas, serão responsáveis pela produção de um vinho tinto, um vinho branco e um vinho do Porto. A receita da venda dos vinhos reverte integralmente para os Serviços de Ação Social da UTAD.

Na manhã do dia da Gala, entre as 8h e as 10h, Fernando Alves vai realizar e transmitir em direto a partir da UTAD (auditório de geociências), o Programa “Manhãs da TSF”, dedicado à temática dos Vinhos.

Programa Gala de Vinhos “alumni UTAD”

14h45 | Receção

15h00 | Tertúlia moderada por Manuel Carvalho, com José Bento dos Santos, Jorge Dias e Beatriz Machado

16h00 | Apresentação dos vinhos Alumni

Douro DOC Branco | Paulo Ruão

Regional Alentejano Tinto | Luís Duarte

Porto LBV | Manuel Lobo de Vasconcellos

17h00 | Prova de Vinhos “As mulheres no mundo do vinho”

Viagem por Portugal com vinhos criados por: Ana Sofia Rodrigues, Celeste Marques, Maria Serpa Pimentel, Marta Casanova, Martta Reis Simões, Mónica Figueiredo, Rita Mendes, Sandra Alves, Sandra Gonçalves, Sofia Caldeira, Susana Melo Abreu e Vera Moreira