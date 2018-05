Gala Miss e Mister Escola 2018 em Vila Real

Decorreu no dia 2 de maio, no Teatro de Vila Real, a Gala Miss e Mister Escola 2018, iniciativa promovida pelo Município, no âmbito do Mês da Juventude, que contou com a participação de todas as escolas do 2º e 3ºciclos, secundárias, profissionais e cooperativas do concelho de Vila Real. Os vencedores desta edição, que encheu o grande auditório do Teatro, foram os jovens Bárbara Brás, da Escola Secundária de S. Pedro, e Ervin Oliveira, da Escola Profissional do Nervir.

Nesta gala desfilaram ainda os vestidos reciclados realizados no âmbito do projeto “Juventude @Eco” que contou com a participação de quatro trabalhos executados por alunas das Escolas Secundária Camilo Castelo Branco, Secundária de S. Pedro, e dos Agrupamentos de Escolas Diogo Cão e Morgado Mateus, e cujo resultado final evidenciou a criatividade e a originalidade das suas autoras.

A animação da Gala ficou a cargo da PT Academy, do Pedro Teixeira e da Sofia Ribeiro, dos alunos do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, da Escola Secundária de S. Pedro, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus e da Escola Profissional Agostinho Roseta. O grupo Crassh encerrou a noite com técnicas circenses e de percussão, contagiando todos os presentes com a sua energia. A Gala Miss e Mister Escola 2018 contou ainda com o apoio da loja Naf-Naf, loja Cardoso da Saudade, cabeleireiro Sónia Teixeira, loja FLORMAR e ainda o fotógrafo Paulo Catalão da Fotobila.

Entretanto continuam a decorrer várias iniciativas no âmbito do Mês da Juventude 2017 que se prolonga até ao próximo mês de junho. Aconchego ao Lar, Vila Real Verde e Arte na Rua, são alguns exemplos de atividades nas quais os jovens ainda poderão participar.