Gala do Desporto e Mostra do Desporto e de Juventude em Vila Real

Nos dias 21 e 22 de setembro realizou-se, na Praça do Município, mais uma edição da Mostra do Desporto e da Juventude, uma iniciativa que visa dar visibilidade às associações juvenis e desportivas através da divulgação da atividade que desenvolvem, ao mesmo tempo que proporciona momentos de diversão inteiramente dedicados aos jovens.

Na presente edição, para além dos habituais expositores e das diversas atividades desportivas e radicais, os jovens puderam assistir a dois workshops sobre “Cuidados do Rosto e Maquilhagem”, com o apoio da Flormar, e “Brunchs Saudáveis”, ministrado pelo dietista Cláudia Maranhoto, com o apoio da Grão a Grão, confeccionando tofu mexido com açafrão, uma batido de fruta e vegetais, uma salada de pêssegos com xarope de acer e uma sobremesa

A XIII Gala do Desporto Vila Real, no dia 20 de setembro, marcou o início deste fim-de-semana inteiramente dedicado ao Desporto e à Juventude. Nesta cerimónia foram reconhecidos os talentos desportivos locais que mais se destacaram nas diversas modalidades na época desportiva 2018/2019, num total de 42 agentes desportivos homenageados. O “Prémio Carreira”, sem dúvida um dos pontos altos destas galas, foi atribuído à Vila-realense Margarida Almeida, que já em julho tinha recebido a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata, atribuída pelo Município no âmbito do Dia da Cidade.

Assistiram a esta Gala, que decorrer nos claustros do Palácio Conde de Amarante (edifício do ex-Governo Civil), cerca de 300 pessoas, entre atletas e público em geral. A noite foi ainda abrilhantada pelas exibições da RasgaFanfarre Band, PT Academy, Mariana e Bruna Eiriz e com a boa disposição do Stand Up Comedy João Miranda.