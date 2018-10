O Município de Vila Real promoveu uma remodelação do seu Gabinete de Atendimento ao Cidadão, procurando aumentar a eficácia e a eficiência do serviço, diminuir tempos de espera e melhorar as condições de trabalho dos funcionários municipais.

Assim, passa a existir uma Sala de Espera para os cidadãos com uma televisão onde, para além de poderem ver algumas notícias e vídeos sobre Vila Real, serão chamados para atendimento. Isto será possível através de um Sistema de Gestão de Filas de Espera.

Também neste espaço passa a existir um Terminal Digital, que facilitará a consulta de Editais, das Atas do Município, de Avisos, do Código Regulamentar, dos Requerimentos, dos Procedimentos Concursais, da Agenda do Município e dos Contactos Úteis, para além de permitir efetuar Reclamações e Sugestões, enviar emails, etc.

De referir ainda que há um aumento de 2 Postos de Trabalho de Atendimento e também um alargamento do atendimento, nomeadamente no que diz respeito aos serviços da autarquia de: fiscalização; contra-ordenações; execuções fiscais; mercados e feiras; educação; e CEI ’s – (Contratos de Emprego e Inserção);

Outra alteração introduzida diz respeito a situações com tempo de espera anormal, ou até ausência de atendimento. Nestes casos, os funcionários ficarão com o contacto telefónico do munícipe, entrando em contacto com este no prazo máximo de 48 horas, com resposta ao solicitado.

O Município está ainda a proceder à implementação da solução EPAPER, que garantirá a receção online de documentos e processos da área do urbanismo. Com este sistema será possível, muito brevemente, a disponibilização de Serviços Online de: submissão de processos de Urbanismo; submissão de pedidos de licenciamento diversos e outros; pagamento de taxas.

Este é um processo evolutivo, ainda em fase de implementação, e que foi apresentado aos técnicos da área (engenheiros e arquitetos) no Museu da Vila Velha, na passada segunda-feira.