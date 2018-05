Futuros médicos realizaram rastreios e palestras em Mesão Frio

Este ano, os jovens estudantes universitários de medicina, da Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, trouxeram consigo uma nova metodologia de sensibilização para os cuidados de saúde a ter, sobretudo, para os adolescentes, uma faixa etária tão suscetível. O projeto «Medicina na Periferia» percorreu as freguesias do concelho, ao longo de todo o fim de semana (de 20 a 22 de abril), para a realização de rastreios de saúde e promoveu a adoção de estilos de vida saudáveis, através de ações de educação para a saúde.

No primeiro dia em Mesão Frio, os futuros médicos estiveram na escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, onde apresentaram, aos alunos dos 7.º aos 10.º anos de escolaridade, palestras que incidiram na temática da educação sexual, nomeadamente: métodos contracetivos; significado de VIH, SIDA e outras IST; aprofundamento do vocabulário relacionado com a infeção VIH/SIDA; conhecimento e valorização do corpo e a promoção da atoestima positiva.

Os rastreios de saúde gratuitos destinaram-se à população em geral e remeteram para ao diagnóstico de várias patologias, nomeadamente, da diabetes, rastreios oncológicos, tensão arterial, obesidade e risco cardiovascular.

A vigilância ativa da saúde pública tem sido uma das preocupações da Câmara Municipal de Mesão Frio, assumindo-se como um ato de extrema importância para o aumento da qualidade de vida dos mesão-frienses. Neste sentido e dada a utilidade pública do projeto, há vários anos que a autarquia se associa à Universidade do Porto, contando sempre com uma grande adesão por parte da população.