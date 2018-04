Futsal: homenagem ao União Futebol Clube de Barqueiros

Câmara de Mesão Frio homenageou campeões distritais

A Câmara Municipal de Mesão Frio homenageou o União Futebol Clube de Barqueiros com uma cerimónia de reconhecimento pelo seu êxito desportivo, na época 2017/2018, ao conquistar a Taça Distrital de Futsal Sénior Masculino da Associação de Futebol de Vila Real, no passado dia 11 de março. O ato solene aconteceu no dia 31 de março, pelas 12 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Mediante proposta do presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio apresentada em reunião ordinária do executivo, no dia 15 de março, a Câmara Municipal decidiu aprovar o voto de louvor à equipa, incluindo os Corpos dirigentes, treinador e jogadores. Na cerimónia, os campeões foram agraciados com medalhas comemorativas, pelo presidente da Câmara Municipal, pelo presidente da Assembleia Municipal e pelos Vereadores da autarquia.

Filipe Sá, presidente do União Futebol Clube de Barqueiros, agradeceu o apoio inexcedível que o atual executivo da Câmara Municipal de Mesão Frio tem vindo a dar ao clube que passou por graves dificuldades financeiras e que com o apoio financeiro da autarquia conseguiu equilibrar as sua contas. Fazendo uma breve resenha da história do clube, recordou que, no ano de 2009, quando o executivo camarário tomou posse, assumiram juntos a dívida que o clube tinha na Associação de Futebol de Vila Real. “Atualmente o União Futebol Clube de Barqueiros tem estabilidade financeira, tem património e jogadores bem equipados, o que é uma vitória para nós”, disse, lançando o repto à Câmara Municipal, para que no futuro, possa proporcionar melhores condições de treino e de jogo aos seus atletas.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira mostrou-se emocionado com esta vitória, felicitando e enaltecendo o trabalho da equipa: “em oito anos, é a segunda vez que este concelho tão pequeno consegue ter duas equipas campeãs distritais: os Júniores do Sport Clube de Mesão Frio há cerca de cinco anos e mais recentemente, o União Futebol Clube de Barqueiros. Em termos desportivos, foram dois momentos únicos e marcantes”.

Respondendo ao repto lançado, revelou que a Câmara Municipal de Mesão Frio tem já, neste momento, um projeto para o melhoramento do pavilhão gimnodesportivo que pertence à escola sede do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e que só poderá ser efetivo com a transferência de competências do Governo para as autarquias, o que poderá vir a acontecer ainda durante este ano.

A comemoração desta vitória tão importante para o concelho de Mesão Frio terminou no Museu do Triciclo, com um almoço oferecido à equipa, reconhecendo a conquista do seu título, o espírito de união, o empenho e a dedicação.

Segue-se agora a participação do União Futebol Clube de Barqueiros na Taça de Portugal que poderá vir a ser disputada em Mesão Frio.