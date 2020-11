Futebol: jogos com horário antecipado devido ao recolher obrigatório

As partidas do Campeonato de Portugal em futebol do próximo fim de semana, período em que vigora o decreto do estado de emergência, realizar-se-ão às 11 horas de sábado e domingo, terminando antes das 13 horas. Apesar do dever de recolhimento estabelecido, as equipas estarão autorizadas a regressar aos seus territórios e os jogadores e equipas técnicas aos seus domicílios depois da hora limite.

Também no distrital se verifica esta alteração. A Associação de Futebol de Vila Real (AFVR) informou que os jogos agendados, em todas as competições distritais, para o fim de semana de 14 e 15 de novembro, serão realizados às 10:15h do dia 15 de novembro (domingo).

Os clubes podem alterar, de comum acordo, a data e hora dos jogos – designadamente para sábado 14 de novembro (10:15 h), ou para os dias 12, 13, 16, 17 e 18 de novembro (20h15) – sujeito a aprovação da AFVR, e até ao próximo dia 11 de novembro.