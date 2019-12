Fundação Make-a-Wish: angariação de fundos na quadra festiva

O Município de Vila Real, sensível a causas tão nobres quanto a da Fundação Make-a-Wish, que tem como missão realizar desejos a crianças com doenças graves e/ou raras dos 3 aos 18 anos de idade, convidou as Escolas da rede pública e privada e os Agrupamentos de Escuteiros do Concelho de Vila Real para colaborarem na angariação de fundos que a Fundação promove, a nível nacional, nesta época do ano.

Colaboraram com esta missão cerca de 1550 crianças, jovens e adultos, dos 3 aos 93 anos, através da adquisição de uma estrelinha pelo valor simbólico de 1€, onde foi deixada uma mensagem de ESPERANÇA para cada criança que se encontra a viver alguma situação de doença.

As estrelinhas estiveram expostas na tenda multiusos, onde decorreu o Mercado de Natal, chamando a atenção de toda a população para esta causa. Como habitualmente, o Município fará a transferência da verba angariada ao longo dos meses de novembro e dezembro, cerca de 1550€, para a Fundação Realizar um Desejo, representante legal em Portugal da Make-a-Wish.